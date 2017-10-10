ВКС РФ ликвидируют форпост ИГ в районе сирийского Меядина

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Москва, 10 октября. Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) проводят операцию по ликвидации форпоста террористической организации «Исламское государство» в районе сирийского города Меядин, заявил официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков.

Конашенков рассказал об операции ВКС РФ в районе Меядина против запрещенного в России «Исламского государства»1 (арабское название — ДАИШ). Он констатировал, что в этом регионе находится крупный форпост боевиков, расположенный в 40 километрах от Дейр эз-Зора.

В Минобороны РФ также отметили, что сопротивление экстремистов в долине реки Евфрат пока что не ослабевает. В Меядин ИГ1 регулярно перебрасывает дополнительные силы, среди которых есть и иностранные наемники.

«Авиация ВКС России круглосуточно перемалывает эти формирования ИГ вместе с подвозимыми боеприпасами и бронетехникой, совершая до 150 воздушных ударов в сутки», — заметил Конашенков.

1 Организация запрещена на территории РФ.