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Минобороны в подробностях рассказало об ударах ВКС РФ по боевикам в Сирии
Новости Сирии
ВКС РФ ликвидируют форпост ИГ в районе сирийского Меядина
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    ВКС РФ ликвидируют форпост ИГ в районе сирийского Меядина

    16:29  10 Октября 2017
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    ВКС РФ ликвидируют форпост ИГ в районе сирийского Меядина

    Москва, 10 октября. Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) проводят операцию по ликвидации форпоста террористической организации «Исламское государство» в районе сирийского города Меядин, заявил официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков.

    Конашенков рассказал об операции ВКС РФ в районе Меядина против запрещенного в России «Исламского государства»1 (арабское название — ДАИШ). Он констатировал, что в этом регионе находится крупный форпост боевиков, расположенный в 40 километрах от Дейр эз-Зора.

    В Минобороны РФ также отметили, что сопротивление экстремистов в долине реки Евфрат пока что не ослабевает. В Меядин ИГ1 регулярно перебрасывает дополнительные силы, среди которых есть и иностранные наемники.

    ВКС РФ ликвидируют форпост ИГ в районе сирийского Меядина

    «Авиация ВКС России круглосуточно перемалывает эти формирования ИГ вместе с подвозимыми боеприпасами и бронетехникой, совершая до 150 воздушных ударов в сутки», — заметил Конашенков.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #сирия #иг #операция #вкс рф #дейр эз-зор #форпост #меядин
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