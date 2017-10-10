Сирия разделяется по Евфрату усилиями Вашингтона: чего добились США за шесть лет войны против Башара Асада

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В данный момент поражение «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ) в Сирии представляется неизбежным, поскольку Сирийская арабская армия (САА), активно поддерживаемая ВКС РФ, зачищает от террористов их последние оплоты в стране — в восточной провинции Дейр эз-Зор.

Правительственные войска благодаря российской боевой авиации установили контроль больше чем над 80% административного центра и переправились на левый берег Евфрата, где располагаются крупнейшие в САР нефтяные месторождения. Параллельно союзники развивали наступление на южном направлении: за несколько дней они прошли почти 50 километров и вплотную подошли к Меядину. В настоящий момент сирийские подразделения готовятся начать штурм, в то время как российские ВКС продолжают уничтожать инфраструктуру «Исламского государства» в этом районе.

Однако в сложившейся ситуации совершенно не понятна роль Соединенных Штатов как одного из главных внешних участников сирийского конфликта. Их официально заявленная задача на Ближнем Востоке — борьба с ИГ1 — успешно выполняется другими силами, которые при этом действуют на территории арабской республики на законных условиях. Однако США и страны возглавляемой ими международной коалиции не помогают и даже препятствуют развитию антитеррористической кампании САА и ВКС РФ в Дейр эз-Зоре. Так, например, американские спецслужбы инициировали контратаку «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ) на севере провинции Хама с целью отвлечь силы Башара Асада от ключевого направления.

Какова же реальная цель Вашингтона, которая скрывается за прикрытием в виде борьбы с ИГИЛ1? Почему западная общественность по-прежнему верит Соединенным Штатам, несмотря на очевидность несоответствия официальной цели ВС США в Сирии и их реальных действий? Об этом читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Представитель Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» и экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков считает, что в настоящий момент американцы сконцентрированы на создании полностью лояльного к ним Курдистана. При этом они по-прежнему прячутся за масками борцов с ИГИЛ. То влияние, которое Соединенные Штаты способны оказывать на западное медиапространство, огромно. Именно поэтому их прикрытие все еще работает.

«Вашингтон намерен перекроить Ближний Восток, сформировать новые границы и, в частности, расчленить Сирию. Именно это они и продолжают пытаться сделать. Соединенные Штаты пытаются сформировать независимый Курдистан, который по их планам, будет полностью подконтролен им. Именно курдов американцы, в конце концов, выбрали в качестве своих главных протеже в арабской республике».

Ситуация под Дейр эз-Зором, где продолжает расти градус напряжения между правительственной армией САР и Сирийскими демократическими силами (SDF), полностью сбросила все маски. США напрямую заявили, что не допустят перехода подразделений САА через Евфрат. Выходит, что Штаты действуют наперекор своим «целям», препятствуя армии Сирии и российским ВКС развивать наступление на позиции ИГ. На самом же деле они стремятся обеспечить экономический плацдарм для развития будущего Курдистана, считает эксперт.

«Курды под эгидой США продолжат продвижение на юг Дейр эз-Зора, где располагаются нефтяные месторождения. Они долгое время служили главной экономической подпиткой для «Исламского государства» и теперь могут оказаться очень полезными и для курдских формирований. В рамках операции в провинции Ракка они также активно рвались к нефтяным полям».

Таким образом, в условиях столь напряженной обстановки, которая сохраняется в районе Дейр эз-Зора, дальнейшее параллельное движение конкурирующих сил на юг вдоль Евфрата может в результате привести к прямым вооруженным столкновениям между ними, считает Сергей Простаков. Соответственно, вероятность, новых ударов США в данном регионе не только не спала, но даже значительно возросла.

«То, что сейчас происходит под Дейр эз-Зором, чревато тем, что сирийские войска напрямую схлестнуться с курдскими отрядами. Соответственно, в ближайшее время в этом районе могут возникнуть очень большие осложнения, которые выведут сирийский конфликт на новый уровень противостояния».

1 Организация запрещена на территории РФ.