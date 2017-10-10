Санкционные груши из Германии были уничтожены в Екатеринбурге
Екатеринбург, 10 октября. Партия груш весом около 360 килограммов, которая была ввезена из Германии, уничтожена в Екатеринбурге.
По информации пресс-службы Екатеринбургской таможни, партия груш была уничтожена на Верх-Нейвинском полигоне ввиду многочисленных нарушений, которые были установлены в ходе проверки.
Продукция не прошла фитосанитарный контроль на российско-казахстанской границе, так как отсутствовала пометка об этом на сертификате. Кроме этого, копии сертификатов из Китая не были заверены, а таможенный контроль Казахстана поставил отметку об ограничении по пользованию и распоряжению товаром. Пресс-служба Екатеринбургской таможни отмечает:
«Помимо отсутствия документов, клеймо на деревянной паллете, где находились ящики с грушами, свидетельствовало о том, что она изготовлена и промаркирована в Германии…В отношении ввозимой из нее сельскохозяйственной продукции действуют особые экономические меры».