«АвтоВАЗ» объявил цены на самую мощную Lada Largus 

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Москва, 10 октября. Представители «АвтоВАЗа» объявили цены на самую мощную Lada Largus. Новинка получит 16-клапанный двигатель мощностью 106 лошадиных сил с модернизированной пятиступенчатой механической коробкой передач. Аналогичными движками оборудованы также Lada Vesta и Lada Xray.

Представители концерна подчеркнули, что этот двигатель обеспечивает лучшее ускорение, меньший расход топлива, а также повышенный акустический комфорт. При этом цены на более мощную Lada Largus не изменятся. Стоимость универсала составляет 620,4 тысячи рублей, а цена на версию Cross стартует от 674,9 тысячи рублей, за фургон предстоит отдать 594,8 тысячи рублей.

По данным «Автостата», Largus является лидером на рынке универсалов в России. Продажи этой модели по итогам девяти месяцев 2017 года выросли на 9% и составили более 22 тыс. автомобилей.