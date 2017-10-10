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Украина
Турчинов считает выезжающих в Россию украинцев разведчиками и шпионами
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    Турчинов считает выезжающих в Россию украинцев разведчиками и шпионами

    16:57  10 Октября 2017
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    Турчинов считает выезжающих в Россию украинцев разведчиками и шпионами

    Киев, 10 октября. После признания России так называемой «страной-агрессором» на Украине туда будут ездить только разведчики и шпионы, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

    Турчинов ожиданиет принятия на Украине нового закона, по которому Россия в его стране будет признана так называемой «страной-агрессором». Согласно документу, украинцам могут ограничить право посещать Россию. Исключение составят дипломаты.

    «Вы знаете, когда страна будет признана агрессором, то туда могут ехать только разведчики и шпионы, так или нет? — заявил секретарь СНБО. — Если он разведчик, мы его найдем, как его туда переправить. Если шпион, то, я считаю, нечего делать, когда он выполняет какие-то прямые функции».

    Турчинов считает выезжающих в Россию украинцев разведчиками и шпионами

    Ранее украинский политик Роман Бессмертный в интервью на одном из телеканалов предрек раскол его страны на две части.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #россия #украина #турчинов #снбо #закон #въезд #выезд
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