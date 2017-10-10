Турчинов считает выезжающих в Россию украинцев разведчиками и шпионами

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Киев, 10 октября. После признания России так называемой «страной-агрессором» на Украине туда будут ездить только разведчики и шпионы, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

Турчинов ожиданиет принятия на Украине нового закона, по которому Россия в его стране будет признана так называемой «страной-агрессором». Согласно документу, украинцам могут ограничить право посещать Россию. Исключение составят дипломаты.

«Вы знаете, когда страна будет признана агрессором, то туда могут ехать только разведчики и шпионы, так или нет? — заявил секретарь СНБО. — Если он разведчик, мы его найдем, как его туда переправить. Если шпион, то, я считаю, нечего делать, когда он выполняет какие-то прямые функции».

Ранее украинский политик Роман Бессмертный в интервью на одном из телеканалов предрек раскол его страны на две части.