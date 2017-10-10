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Шойгу ожидают с визитом в Израиле 16 октября
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    Шойгу ожидают с визитом в Израиле 16 октября

    16:12  10 Октября 2017
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    Шойгу ожидают с визитом в Израиле 16 октября

    Тель-Авив, 10 октября. Власти Израиля ожидают приезда министра обороны России Сергея Шойгу в следующий понедельник.

    Представители военного ведомства Израиля заявили, что визит главы министерства обороны России Сергея Шойгу запланирован на понедельник 16 октября.

    По предварительным данным наиболее актуальными вопросами, заявленными на повестку дня, являются действия  ливанского движения «Хезболла», ситуация в Сирии и темы, касающиеся Ирана.

    Ранее сообщалось, что Израиль стремится не допустить усиления влияния Ирана и проиранского движения «Хезболла» в Сирийской арабской республике, и пытается найти в этом поддержку со стороны Российской Федерации.

    Шойгу ожидают с визитом в Израиле 16 октября

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #сергей шойгу #израиль #хезболла
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