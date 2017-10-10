Путин и Силуанов могут обсудить повестку предстоящей сессии МВФ — Песков

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Сочи, 10 октября. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что у главы Минфина России Антона Силуанова есть возможность обсудить с президентом Владимиром Путиным повестку поездки министра в Вашингтон на сессию МВФ и Всемирного банка.

Ежегодная сессия Международного валютного фонда состоится в США на этой неделе. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, глава российского финансового ведомства Антон Силуанов в рамках рабочего процесса обсудит с Владимиром Путиным повестку мероприятия.

«Я думаю, что у него есть возможность это просто в рамках рабочего процесса обсудить с президентом, но это не тема совещания», — сказал спикер Кремля.

Известно, что Силуанов также примет участие в совещании по вопросам цифровой валюты.