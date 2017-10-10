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Политика
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Путин и Силуанов могут обсудить повестку предстоящей сессии МВФ — Песков
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    Путин и Силуанов могут обсудить повестку предстоящей сессии МВФ — Песков

    18:00  10 Октября 2017
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    Путин Силуанов

    Сочи, 10 октября. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что у главы Минфина России Антона Силуанова есть возможность обсудить с президентом Владимиром Путиным повестку поездки министра в Вашингтон на сессию МВФ и Всемирного банка. 

    Ежегодная сессия Международного валютного фонда состоится в США на этой неделе. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, глава российского финансового ведомства Антон Силуанов в рамках рабочего процесса обсудит с Владимиром Путиным повестку мероприятия. 

    «Я думаю, что у него есть возможность это просто в рамках рабочего процесса обсудить с президентом, но это не тема совещания», — сказал спикер Кремля.

    Известно, что Силуанов также примет участие в совещании по вопросам цифровой валюты.

     

    Автор: Ирина Селезнева
    #путин #россия #сша #песков #силуанов
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