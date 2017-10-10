Путин обсудит криптовалюты с Силуановым, Набиуллиной и Белоусовым

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Москва, 10 октября. Президент России Владимир Путин проведет совещание по вопросу криптовалют с участием министра финансов Антона Силуанова, своего помощника Андрея Белоусова и председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Во вторник, 10 октября, Путин проведет в Сочи совещание по вопросу криптовалют.

«Сегодня в планах у Путина есть проведение совещания по экономическим вопросам, в данном случае по криптовалютам, блокчейну. — заметил представитель Кремля. — Вы знаете, что эта тема активно фигурирует в повестке дня».

Песков напомнил, что криптовалюта во многих странах становится финансовым средством, однако ни одного государство в настоящее время не знает, как надежно регулировать эти платежи и инвестиции.

На совещании с Путиным будут присутствовать Силуанов, Набиуллина и Белоусов.