Путин обсудит криптовалюты с Силуановым, Набиуллиной и Белоусовым
Москва, 10 октября. Президент России Владимир Путин проведет совещание по вопросу криптовалют с участием министра финансов Антона Силуанова, своего помощника Андрея Белоусова и председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Во вторник, 10 октября, Путин проведет в Сочи совещание по вопросу криптовалют.
«Сегодня в планах у Путина есть проведение совещания по экономическим вопросам, в данном случае по криптовалютам, блокчейну. — заметил представитель Кремля. — Вы знаете, что эта тема активно фигурирует в повестке дня».
Песков напомнил, что криптовалюта во многих странах становится финансовым средством, однако ни одного государство в настоящее время не знает, как надежно регулировать эти платежи и инвестиции.
На совещании с Путиным будут присутствовать Силуанов, Набиуллина и Белоусов.
«Говорить, конечно, о каких-то решениях вряд ли приходится, — заметил пресс-секретарь президента, — но то, что работа в этом направлении будет вестись активно, это очевидно».