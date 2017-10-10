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Путин обсудит криптовалюты с Силуановым, Набиуллиной и Белоусовым
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    Путин обсудит криптовалюты с Силуановым, Набиуллиной и Белоусовым

    17:10  10 Октября 2017
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    Путин обсудит криптовалюты с Силуановым, Набиуллиной и Белоусовым

    Москва, 10 октября. Президент России Владимир Путин проведет совещание по вопросу криптовалют с участием министра финансов Антона Силуанова, своего помощника Андрея Белоусова и председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Во вторник, 10 октября, Путин проведет в Сочи совещание по вопросу криптовалют.

    «Сегодня в планах у Путина есть проведение совещания по экономическим вопросам, в данном случае по криптовалютам, блокчейну. — заметил представитель Кремля. — Вы знаете, что эта тема активно фигурирует в повестке дня».

    Песков напомнил, что криптовалюта во многих странах становится финансовым средством, однако ни одного государство в настоящее время не знает, как надежно регулировать эти платежи и инвестиции.

    Путин обсудит криптовалюты с Силуановым, Набиуллиной и Белоусовым

    На совещании с Путиным будут присутствовать Силуанов, Набиуллина и Белоусов.

    «Говорить, конечно, о каких-то решениях вряд ли приходится,  — заметил пресс-секретарь президента, — но то, что работа в этом направлении будет вестись активно, это очевидно».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #совещание #песков #сочи #силуанов #набиуллина #криптовалюта #белоусов
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