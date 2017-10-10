Ирак не исключает создания конфедерации с Курдистаном

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Багдад, 10 октября. Федеральные власти Ирака рассматривают возможность создания конфедерации с курдской автономией.

Арабские СМИ сообщили со ссылкой на источник в иракском правительстве, что власти страны рассматривают один из вариантов решения политического кризиса, вызванного референдумом о независимости Иракского Курдистана, который состоялся 25 сентября текущего года. Тогда за отделение от Ирака проголосовало более 90 процентов населения курдской автономии.

По заявлению курдской стороны предложение о создании конфедерации передала властям Ирака третья сторона, инициатива уже получила одобрение нескольких политических фракций в парламенте и правительстве, однако официально представлена пока не была. Курды рассматривают данную инициативу, как лучший вариант выхода из политического кризиса.