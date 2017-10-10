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Ирак не исключает создания конфедерации с Курдистаном
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    Ирак не исключает создания конфедерации с Курдистаном

    16:08  10 Октября 2017
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    Ирак не исключает создания конфедерации с Курдистаном

    Багдад, 10 октября. Федеральные власти Ирака рассматривают возможность создания конфедерации с курдской автономией.

    Арабские СМИ сообщили со ссылкой на источник в иракском правительстве, что власти страны рассматривают один из вариантов решения политического кризиса, вызванного референдумом о независимости Иракского Курдистана, который состоялся 25 сентября текущего года. Тогда за отделение от Ирака проголосовало более 90 процентов населения курдской автономии.

    По заявлению курдской стороны предложение о создании конфедерации передала властям Ирака третья сторона, инициатива уже получила одобрение нескольких политических фракций в парламенте и правительстве, однако официально представлена пока не была. Курды рассматривают данную инициативу, как лучший вариант выхода из политического кризиса.

    Ирак не исключает создания конфедерации с Курдистаном

     

    Автор: Алексей Громов
    #курды #ирак #независимость #конфедерация
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