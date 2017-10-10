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Из плена ИГ в Сирии освобождены шесть похищенных езидов
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    Из плена ИГ в Сирии освобождены шесть похищенных езидов

    16:05  10 Октября 2017
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    Из плена ИГ в Сирии освобождены шесть похищенных езидов

    Дохук, 10 октября. Езиды были освобождены из плена «Исламского государства»1 при помощи местных жителей.

    Представитель управления по делам похищенных езидов Регионального правительства Курдистана Хусейн Каиди сообщил, что при помощи местных жителей в Сирии были освобождены две женщины 30 и 24 лет, а также четверо детей. Езиды были похищены боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в августе 2014 года во время нападения на район Синджар в Ираке. После падения Мосула игиловцы перевезли езидов в Сирию.

    Отмечается, что женщины и дети происходят из Синджарского района Солаги. Сейчас они доставлены в курдский населенный пункт Дохук и в ближайшее время воссоединятся со своими семьями.

    Из плена ИГ в Сирии освобождены шесть похищенных езидов

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #курды #ирак #езиды
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