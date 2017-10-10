Монтаж оборудования Wi-Fi начался на красной линии метро в Петербурге

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Санкт-Петербург, 10 октября. На «красной» ветке метрополитена Петербурга приступили к монтажу оборудования для обеспечения беспроводного доступа в Интернет.

О том, что на станции метро «Проспект Ветеранов» установили очередной шкаф Wi-Fi сообщила пресс-секретарь петербургской подземки Юлия Шавель, передает «Комсомольская правда - Санкт-Петербург». Первый шкаф был установлен еще в конце августа на станции метро «Девяткино».

Напомним, что пассажиры зеленой, оранжевой, фиолетовой и синей веток петербургского метрополитена могут уже сейчас бесплатно пользоваться выходом в Сеть.