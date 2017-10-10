Крым вернулся домой: соцсети напомнили Земану об исторической справедливости

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Москва, 10 октября. Президент Чехии Милош Земан заявил, что вопрос о статусе Крыма — «завершенное дело», однако его необходимо решить с помощью компенсации Украине. Интернет-пользователи раскритиковали его за данное предложение и напомнили, кому на самом деле принадлежит полуостров.

Во время обращения к депутатам ПАСЕ в Страсбурге Земан назвал возвращение Крыма России «аннексией» и предложил выплатить компенсацию Украине «в финансовой форме, или нефтью и газом». По его словам, в случае несогласия Киева начнется «европейская война», которую необходимо предотвратить.

Земану напомнили, что крымчане вернулись на свою историческую родину. «Крым вернулся домой», — комментирует пользователь под ником moishanenk.

«Истерика западного мира по поводу Крыма — это от осознания абсолютной справедливости произошедшего. Россия всегда поступает справедливо и честно, — считает Завалин Павел.

«Вот если бы вы его купили, то можно было бы потолковать. Но вы его получили в знак дружбы. А если нет дружбы, то и верните то, что вы получили на халяву», — ответил украинцам shatun-1975.

«Если Европа нам хорошенько доплатит, мы согласны забрать и остальную Украину, и даже подержим ее минут 10, чтоб ЕС успел убежать», — шутит Бяка-Бука.

«Никто ничего не заплатит… Крым вошел в состав РФ по итогам референдума (волеизъявления граждан)», — напомнил М Дмитрий.

«Ну правильно говорит мужик. По сути Крым никуда не ушел. Все те же люди там живут на том же месте и т.д. Просто власть поменялась, и дай бог, чтоб им там лучше жилось чем нам в Украине», — пишут украинские пользователи.

Напомним, Крым присоединился к России по итогам референдума в марте 2014 года, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за возвращение в состав РФ.