Реакция Венгрии показывает, что закон Украины об образовании не продуман — Песков

В Избранное

Москва, 10 октября. Реакция Венгрии на украинский закон об образовании говорит о том, что документ не продуман. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, было очевидно, что новый закон, который был принят киевскими властями, вызывает очень глубокую тревогу у многих европейских государств.

«Это уже, наверное, конкретное проявление, которое лишний раз показывает, что, естественно, закон не продуман и не соответствует европейским нормам», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента РФ не стал комментировать заявление внешнеполитического ведомства Венгрии, уточнив, что это внутреннее дело Европейского союза.

Напомним, ранее глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом в связи с новым законом об образовании.

По мнению венгерских властей, Киев новым законом ограничивает возможность обучения на языках национальных меньшинств, грубо нарушая взятые на себя обязательства.