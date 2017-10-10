Пожар в торговом центре «Синдика» полностью ликвидирован

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Москва, 10 октября. Спасатели полностью ликвидировали пожар на территории торгового комплекса «Синдика». Об этом сообщили во вторник представители подмосковного управления МЧС Российской Федерации.

Как пояснил источник ТАСС, в 15:01 по московскому времени было объявлено о полной ликвидации пожара. Согласно предварительным данным, в результате инцидента в ТК «Синдика» около 800 арендаторов потеряли свое имущество.

Общая площадь возгорания составила приблизительно 55 тысяч квадратных метров. При этом пострадали три человека.

Ранее стало известно о том, что московский торговый центр «Синдика» был застрахован на 4,2 миллиарда рублей.