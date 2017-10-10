РКН на страже информационной безопасности: почему важно с детства беречь персональные данные

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Роскомнадзор в социальных сетях разместил видеоролик, который призван напомнить, что правила «информационной» безопасности в Интернете необходимо воспитывать с малого возраста. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Поведение в Сети

В пятиминутном видео «Дети. Защита персональных данных» школьники рассказывают о том, как они понимают термин «персональные данные», о правилах поведения в Интернете, о том, что знают о безопасности в веб-пространстве.

«Этим роликом мы хотим вновь привлечь внимание к теме безопасности персональных данных. «Страшная правда» заключается в том, что за нашими персональными данными идет постоянная охота. Поэтому чувство бережного отношения к своим персональным данным необходимо воспитывать с детства», — сообщает ведомство.

Сбор информации

В связи с публикацией видеоролика РКН не лишним будет вспомнить скандал вокруг социальной сети Facebook. Сервис отказывается перенести персональные данные россиян на территорию РФ. В свою очередь Роскомнадзор уже пригрозил блокировкой социальной сети, если та не локализует персональные данные российских пользователей к следующему году.

«Закон обязателен для всех. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации, как, к сожалению, произошло с LinkedIn. Тут исключений нет. Мы будем добиваться, чтобы 242-й закон («О защите персональных данных») компанией Facebook был соблюден. В 2018 году все будет точно», — заявил глава ведомства Александр Жаров.

Кстати, интересно, что не так давно в Испании государственное ведомство по защите личных данных оштрафовало Facebook на 1,2 миллиона евро. По данным регулятора, компания собирала личные данные без «однозначного согласия» пользователей. Facebook не оповещала о том, что собирала данные, а также о том, как эти данные будут использоваться.

Соцсеть собирала данные об идеологии человека, его половой принадлежности, религиозных взглядах, личных предпочтениях, а также о том, на какие сайты переходят пользователи. Более того, испанский регулятор допускает возможность того, что Facebook могла отслеживать личную переписку людей.

Защита персональных данных

Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что персональные данные — это цель для многих преступников, преследующих самые разные цели. И ущерб от их действий может быть и моральным, и финансовым, и даже угрожающим здоровью и жизни.

«Даже без персональных данных объем известной о пользователях Сети информации таков, что позволяет во многих случаях формировать достаточно полное представление об их личностях и пользоваться этим в коммерческих целях. А если недостаточно строго следить за защитой персональных данных, то последствия могут быть самыми серьезными, особенно для самых незащищенных групп, к которым относятся дети», — пояснил Сергей Простаков.

По словам эксперта, российское законодательство сейчас строго регулирует обращение с персональными данными, пытаясь защитить граждан от потенциальных злоумышленников. И если для взрослых небходимость контроля за ними понятна, то для детей эта проблема стоит довольно остро. Поэтому инициатива Роскомнадзора обратить внимание на проблему и сделать это с помощью популярного формата видео на Youtube вполне своевременна и разумна.

«Это оправданный поиск способа построить диалог напрямую с детьми и их родителями, донести до них важность проблемы. Усилиями либеральных СМИ и оппозиционных политиков Роскомнадзор подвергается непрерывным информационным атакам, которые сказываются на его репутации в интернет-сообществе», — добавил Сергей Простаков.

Но какова бы она ни была, отметил эксперт, затронутая ведомством тема очень важна вне зависимости от политических или художественных пристрастий. Поэтому данную инициативу Роскомнадзора следует только приветствовать, как и любое другое начинание по теме защиты персональных данных детей, от кого бы она ни исходила. В этом случае нельзя бездумно пользоваться случаем для проявления своих политических пристрастий и отношения к власти, чем грешат многие критики ведомства, не предлагая качественных и эффективных альтернатив.