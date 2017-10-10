Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Турецкий прокурор ранен в своем офисе в Анталье
Новости Сирии
Боевики ИГ покидают жилые кварталы сирийского Дейр эз-Зора
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Боевики ИГ покидают жилые кварталы сирийского Дейр эз-Зора

    15:58  10 Октября 2017
    56

    Боевики ИГ покидают жилые кварталы сирийского Дейр эз-Зора

    Дамаск, 10 октября. Боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 покидают жилые кварталы сирийского Дейр эз-Зора, выбираясь из окружения, сообщил информированный источник. 

    Террористы ИГИЛ1 покидают жилые кварталы Дейр эз-Зор и направляются в сторону Букемаля, сказал спикер РИА Новости.

    «Зафиксированы небольшие колонны внедорожников и неудачные попытки форсирования Евфрата с западного берега на восточный при помощи плавсредств»,- отметил он.

    По словам источника, сирийские военные при поддержке ВКС РФ наступают с нескольких направлений. Были освобождены несколько населенных пунктов вдоль Евфрата. ИГ1 несет потери в самом Дейр эз-Зор, армия Дамаска развивает наступление, российская авиагруппа поддерживает с воздуха. Ранее сообщалось, что за минувшие сутки самолеты ВКС РФ нанесли 182 удара по террористам, 70 боевиков ликвидированы в районе Меядина.

    Боевики ИГ покидают жилые кварталы сирийского Дейр эз-Зора

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
    #сирия #иг #игил
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017 21580

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        5997

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53187

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        92242

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108227
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Власти Крыма ответили на слова Эрдогана о поддержке им суверенитета Украины

        Власти Крыма ответили на слова Эрдогана о поддержке им суверенитета Украины

        9:49   10 Октября 2017
        1486
        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ очистила от ИГ территорию вокруг Дейр эз-Зора

        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ очистила от ИГ территорию вокруг Дейр эз-Зора

        9:01   10 Октября 2017
        947
        Два вооруженных террориста уничтожены в ходе операции силовиков в Дагестане

        Два вооруженных террориста уничтожены в ходе операции силовиков в Дагестане

        8:18   10 Октября 2017
        158
        Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом

        Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом

        5:54   10 Октября 2017
        8460