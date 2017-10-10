Боевики ИГ покидают жилые кварталы сирийского Дейр эз-Зора

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Дамаск, 10 октября. Боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 покидают жилые кварталы сирийского Дейр эз-Зора, выбираясь из окружения, сообщил информированный источник.

Террористы ИГИЛ1 покидают жилые кварталы Дейр эз-Зор и направляются в сторону Букемаля, сказал спикер РИА Новости.

«Зафиксированы небольшие колонны внедорожников и неудачные попытки форсирования Евфрата с западного берега на восточный при помощи плавсредств»,- отметил он.

По словам источника, сирийские военные при поддержке ВКС РФ наступают с нескольких направлений. Были освобождены несколько населенных пунктов вдоль Евфрата. ИГ1 несет потери в самом Дейр эз-Зор, армия Дамаска развивает наступление, российская авиагруппа поддерживает с воздуха. Ранее сообщалось, что за минувшие сутки самолеты ВКС РФ нанесли 182 удара по террористам, 70 боевиков ликвидированы в районе Меядина.

1 Организация запрещена на территории РФ.