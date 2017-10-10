Названа дата презентации новых банкнот номиналом в 200 и 2000 рублей

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Москва, 10 октября. В четверг, 12 октября, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина и генеральный директор Госзнака Аркадий Ткачук представят новые купюры достоинством 200 и 2000 рублей, сообщили организаторы мероприятия.

Последние пять месяцев в России выбирали символы новых банкнот. Победителями стали изображения космодрома «Восточный» и моста на остров Русски, Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям, пишет «Аргументы и факты».

Как стало известно, презентация новых российских купюр состоится в четверг, 12 октября. Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей представят в формате телемоста Москва — Владивосток — Севастополь Набиуллина и Ткачук. Они также расскажут об особенностях защиты новых банкнот и ответят на все вопросы, если такие возникнут, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что новые купюры достоинством в 200 рублей, а также памятные купюры к ЧМ-2018 по футболу, будут содержать в себе полимерную пропитку.