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Названа дата презентации новых банкнот номиналом в 200 и 2000 рублей
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    Названа дата презентации новых банкнот номиналом в 200 и 2000 рублей

    16:02  10 Октября 2017
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    Названа дата презентации новых банкнот номиналом в 200 и 2000 рублей

    Москва, 10 октября. В четверг, 12 октября, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина и генеральный директор Госзнака Аркадий Ткачук представят новые купюры достоинством 200 и 2000 рублей, сообщили организаторы мероприятия.

    Последние пять месяцев в России выбирали символы новых банкнот. Победителями стали изображения космодрома «Восточный» и моста на остров Русски, Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям, пишет «Аргументы и факты».

    Как стало известно, презентация новых российских купюр состоится в четверг, 12 октября. Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей представят в формате телемоста Москва — Владивосток — Севастополь Набиуллина и Ткачук. Они также расскажут об особенностях защиты новых банкнот и ответят на все вопросы, если такие возникнут, передает ТАСС.

    Названа дата презентации новых банкнот номиналом в 200 и 2000 рублей

    Ранее сообщалось, что новые купюры достоинством в 200 рублей, а также памятные купюры к ЧМ-2018 по футболу, будут содержать в себе полимерную пропитку.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #набиуллина #купюры #презентация #банкноты #200 рублей #2000 рублей
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