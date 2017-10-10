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Режиссер «Звездных войн» раскрыл имя последнего джедая
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    Режиссер «Звездных войн» раскрыл имя последнего джедая

    16:14  10 Октября 2017
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    Режиссер «Звездных войн» раскрыл имя последнего джедая

    Москва, 10 октября. Режиссер восьмого эпизода «Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи» Райан Джонсон раскрыл смысл названия очередной серии фантастической саги. Об этом Джонсон сообщил в комментариях к статье издания Vanity Fair, вышедшей в мае.

    В данной статье журналисты анализировали название восьмого эпизода и попросили режиссера объяснить, кто из персонажей является последним джедаем, тогда Джонсон отказался прямо ответить на вопрос. Однако сегодня режиссер оставил короткий комментарий в Twitter к статье Vanity Fair, в которой сообщил, что последним джедаем является Люк Скайуокер.

    «Удачи вам в попытках добиться у Кейтлин Кеннеди и Райана Джонсона объяснений, что означает «последний джедай». Мы пытались — вот, что они сказали», — говорится в сообщении издания в Twitter, опубликованном несколько месяцев назад.

    «Это Люк», — ответил в комментариях к новости Джонсон.

    Ранее стало известно, что новый эпизод фантастической саги «Звездные войны» остался без режиссера и сценариста. Прежние режиссеры картины — Фил Лорд и Кристофер Миллер — были уволены из-за творческих разногласий с компаниями Lucasfilm и Disney, передает URA.RU.

    Автор: Алексей Громов
    #джонсон #звездные войны #люк
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