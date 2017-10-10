Режиссер «Звездных войн» раскрыл имя последнего джедая

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Москва, 10 октября. Режиссер восьмого эпизода «Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи» Райан Джонсон раскрыл смысл названия очередной серии фантастической саги. Об этом Джонсон сообщил в комментариях к статье издания Vanity Fair, вышедшей в мае.

В данной статье журналисты анализировали название восьмого эпизода и попросили режиссера объяснить, кто из персонажей является последним джедаем, тогда Джонсон отказался прямо ответить на вопрос. Однако сегодня режиссер оставил короткий комментарий в Twitter к статье Vanity Fair, в которой сообщил, что последним джедаем является Люк Скайуокер.

«Удачи вам в попытках добиться у Кейтлин Кеннеди и Райана Джонсона объяснений, что означает «последний джедай». Мы пытались — вот, что они сказали», — говорится в сообщении издания в Twitter, опубликованном несколько месяцев назад.

«Это Люк», — ответил в комментариях к новости Джонсон.

Good luck getting Kathleen Kennedy & @RianJohnson to explain what #TheLastJedi means. We tried—here’s what they said https://t.co/IJRch5ed40 — VANITY FAIR (@VanityFair) October 10, 2017

Ранее стало известно, что новый эпизод фантастической саги «Звездные войны» остался без режиссера и сценариста. Прежние режиссеры картины — Фил Лорд и Кристофер Миллер — были уволены из-за творческих разногласий с компаниями Lucasfilm и Disney, передает URA.RU.