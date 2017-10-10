Трамп готов помериться IQ с Тиллерсоном

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Вашингтон, 10 октября. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что готов помериться IQ с Рексом Тиллерсоном, если госсекретарь действительно нелестно отзывался в его адрес.

Такое предложение Трамп выдвинул в интервью журналу Forbes, комментируя сообщения о том, что Тиллерсон употребил ругательство в его адрес. По мнению американского лидера, это «фейковые новости». Однако Трамп завил, что если это правда, то «нужно сравнить (результаты) тестов IQ».

Напомним, что на прошлой неделе телеканал NBC News сообщил, что Тиллерсон нелестно отзывался о Трампе и намеревался летом покинуть свой пост. Однако госсекретарь решил остаться после уговоров вице-президента Майка Пенса. Позже Тиллерсон опроверг информацию, а президент США потребовал от телеканала извинений.