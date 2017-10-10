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Голодец назвала самые популярные профессии в колледжах РФ
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    Голодец назвала самые популярные профессии в колледжах РФ

    15:49  10 Октября 2017
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    Голодец назвала самые популярные профессии в колледжах РФ

    Москва, 10 октября. Повар, кондитер, автомеханик, строитель и IT-специалист являются сегодня самыми популярными профессиями в системе российского среднего профессионального образования. Об этом рассказала во вторник заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец.

    «Конкурс на профессию повара в Москве по отдельным организациям достигал 13 человек на место. Среди наиболее популярных — профессии повара, кондитера, автомеханика, строительные специальности очень востребованы и, конечно, IT-технологии», — цитирует слова вице-премьера ТАСС.

    Напомним, ранее представители министерства образования и науки России сообщили о том, что в стране постепенно растет популярность рабочих профессий (повар-кондитер, автомеханик и сварщик).

    Автор: Алексей Громов
    #россия #профобразование
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