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Общество
Физиолог рассказала об учебных и спортивных нагрузках российских школьников
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    Физиолог рассказала об учебных и спортивных нагрузках российских школьников

    16:28  10 Октября 2017
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    Физиолог рассказала об учебных и спортивных нагрузках российских школьников

    Москва, 10 октября. В России свыше двух сотен школьников умерли на уроках физкультуры в 2016 году, по словам эксперта Марьяны Безруких, причинами трагедий могло стать отсутствие данных о здоровье детей и недостаточная квалификация педагогов. 

    Директор Института возрастной физиологии Российской академии образования Марьяна Безруких считает, что современные школьники очень перегружены. По ее словам, гибель школьников на уроках физкультуры возможно связана с теми, что общая нагрузка на ребенка превышает нагрузку взрослого. 

    «В погоне за рейтингами и баллами ни родители, ни школа не щадят детей», — добавила Безруких

    Закон о защите персональных данных усугубляет ситуацию, поскольку медицинские учреждения не имеют права передавать информацию в образовательные учреждения. Если в школе нет медицинских карт, то «мы не знаем, чем болен ребенок», заметила ранее глава Миноборнауки Ольга Васильева.

    Напомним, что в декабре прошлого года в Петербурге один из учеников с ОВЗ впал в кому. В апреле 2017 года школьник потерял сознание после пробежки, а затем, так и не приходя в сознание, скончался, пишет «Ридус»

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #школа
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