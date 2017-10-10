ВКС РФ уничтожили командный пункт ИГИЛ в провинции Дейр эз-Зор

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Дейр эз-Зор, 10 октября. В военном ведомстве России сообщили, что ВКС РФ за минувшие сутки нанесли 182 авиаудара по позициям «Исламского государства»1 в Сирии.

Официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные летчики продолжают атаковать боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), которые проникли в сирийскую провинцию Дейр эз-Зор со стороны соседнего Ирака.

В ходе воздушных рейдов ВКС РФ в районе Меядина уничтожено не менее 70 боевиков, несколько десятков исламистов заблокированы в подземных тоннелях. Около населенного пункта Хатла российская авиация ликвидировала крупный командный пункт «Халифата» и несколько групп джихадистов. Подтверждено уничтожение 34 террористов и боевой техники игиловцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.