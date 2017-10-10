Последнее «прощай» Российской империи: в Сети объяснили поражение украинцев от сборной Хорватии

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Киев, 10 октября. Сборная Украины по футболу у себя дома всухую проиграла национальной команде Хорватии, оказавшись за бортом ЧМ-2018. Украинцы сумели найти плюсы в поражении своих футболистов: теперь сборной и фанатам не придется ехать в Россию.

При этом ряд политологов и блогеров в комментариях изданию в шутку заподозрили власти Киева в «хитром плане» по преднамеренному поражению в матче, чтобы найти причины не ехать в «страну-агрессор». Так, политолог Дмитрий Джангиров назвал происходящее «хорватским сценарием». По его мнению, Украина решила потерпеть сокрушительное поражение, лишь бы не ехать в Россию.

Такого же мнения придерживается и журналист Андрей Манчук. «Я уверен, что поражение от хорватов преподнесут обществу как хитрый план, специально придуманный для того, чтобы победоносно не поехать на чемпионат мира в Россию. «Хорватский сценарий» как он есть», — отметил он.

«Хорватским сценарием» называют события 1995 года в Хорватии, когда армия этой страны ликвидировала Сербскую Краину. «Хорватский сценарий» в качестве мема часто используют сторонники силового решения конфликта на юго-востоке Украины.

А блогер Серж Розенбаум, перефразируя украинского президента Петра Порошенко, написал, что «это последнее «прощай» Российской империи».

Иную точку зрения на поражение в матче представил певец Сашко Положинский. «Похоже, план захвата Москвы под прикрытием участия в финале ЧМ провалился», — считает он.

Нашлись и те, кто не мог обойти стороной теорию «руки Москвы». В частности, политолог Константин Бондаренко отметил, что 18 октября президент Хорватии Колинда Грабарь-Китарович посетит с рабочим визитом в Москву. «И теперь скажите мне, что хорваты просто так у нас вчера выиграли в футбол. Это всё — часть большого заговора против Украины!» — посмеялся эксперт.