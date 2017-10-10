Евросоюз ужесточил санкции против КНДР

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Брюссель, 10 октября. Европейский союз решил расширить санкции в отношении Северной Кореи в соответствии с резолюцией Совбеза ООН, принятой месяц назад. Об этом говорится в обнародованном заявлении Совета ЕС.

Согласно тексту документа, новые ограничения включают в себя табу на продажу КНДР сжиженного природного газа, импорт текстиля из Северной Кореи, а также ограничение экспорта в страну переработанных нефтяных продуктов.

«Помимо этого, государства-члены не будут выдавать разрешение на работу гражданам Северной Кореи для въезда и работы на их территории, поскольку их доход может использоваться для поддержки нелегальных ядерной и ракетной программ страны», — говорится в заявлении.

В Брюсселе также напомнили, что Евросоюз ведет активную работу над возможными дополнительными санкциями в отношении Пхеньяна.

Напомним, в середине прошлого месяца Евросоюз расширил санкции в отношении Северной Кореи, включив в черный список одно физическое лицо и три организации.