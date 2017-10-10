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Евросоюз ужесточил санкции против КНДР
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    Евросоюз ужесточил санкции против КНДР

    15:32  10 Октября 2017
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    Евросоюз ужесточил санкции против КНДР

    Брюссель, 10 октября. Европейский союз решил расширить санкции в отношении Северной Кореи в соответствии с резолюцией Совбеза ООН, принятой месяц назад. Об этом говорится в обнародованном заявлении Совета ЕС. 

    Согласно тексту документа, новые ограничения включают в себя табу на продажу КНДР сжиженного природного газа, импорт текстиля из Северной Кореи, а также ограничение экспорта в страну переработанных нефтяных продуктов.

    «Помимо этого, государства-члены не будут выдавать разрешение на работу гражданам Северной Кореи для въезда и работы на их территории, поскольку их доход может использоваться для поддержки нелегальных ядерной и ракетной программ страны», — говорится в заявлении.

    Евросоюз ужесточил санкции против КНДР

    В Брюсселе также напомнили, что Евросоюз ведет активную работу над возможными дополнительными санкциями в отношении Пхеньяна.

    Напомним, в середине прошлого месяца Евросоюз расширил санкции в отношении Северной Кореи, включив в черный список одно физическое лицо и три организации. 

    Автор: Дана Балан
    #санкции #евросоюз #кндр #ес #северная корея #брюссель
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