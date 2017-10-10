Водитель Волочковой арестован по подозрению в мошенничестве

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Москва, 10 октября. Бывший водитель балерины Анастасии Волочковой отправлен в СИЗО, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Несколько месяцев назад известная балерина подала заявление в полицию на своего бывшего водителя Александра Скиртача. Волочкова заявила, что личный шофер пытался ее отравить и регулярно обворовывал, пишет «Утро.ру».

«Он мне должен миллионы!», - утверждает экс-прима Большого.

Спустя несколько дней экс-прима Большого театра призналась, что с обокравшим ее водителем Александром Скиртачем, у нее были не только рабочие отношения.

Балерина готова была простить нечестного на руку сотрудника, если бы он сознался во всем и извинился. Однако Скиртач утверждает, что претензии выдуманы, и обвиняет бывшую работодательницу в том, что она угрожала его семье.

6 октября Тверской районный суд избрал Александру Скиртачу меру пресечения в виде ареста.