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Водитель Волочковой арестован по подозрению в мошенничестве
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    Водитель Волочковой арестован по подозрению в мошенничестве

    15:34  10 Октября 2017
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    Водитель Волочковой арестован по подозрению в мошенничестве

    Москва, 10 октября. Бывший водитель балерины Анастасии Волочковой отправлен в СИЗО, в  отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

    Несколько месяцев назад известная балерина подала заявление в полицию на своего бывшего водителя Александра Скиртача. Волочкова заявила, что личный шофер пытался ее отравить и регулярно обворовывал, пишет «Утро.ру».

    «Он мне должен миллионы!», - утверждает экс-прима Большого.

    Спустя несколько дней экс-прима Большого театра призналась, что с обокравшим ее водителем Александром Скиртачем, у нее были не только рабочие отношения.

    Балерина готова была простить нечестного на руку сотрудника, если бы он сознался во всем и извинился. Однако Скиртач утверждает, что претензии выдуманы, и обвиняет бывшую работодательницу в том, что она угрожала его семье.

    6 октября Тверской районный суд избрал Александру Скиртачу меру пресечения в виде ареста.

    Автор: Юлия Кошкина
    #волочкова
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