Дело завершенное: президент Чехии предложил РФ компенсировать Украине Крым

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Страсбург, 10 октября. Президент Чехии Милош Земан в ходе выступления на Парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге, назвал воссоединение Крыма с Россией «завершенным делом» и предложил Киеву решить данный вопрос выплатой компенсации со стороны Москвы.

Земан напомнил слова бывшего федерального президента Германии Йоахима Гаука, который заявил, что возврат Крыма Украине обернется большой войной в Европе. Президент Чехии отметил, что вопрос воссоединения Крыма с Россией является «завершенным делом», поэтому единственным правильным решением для Киева будет получение компенсации от Москвы.

«Если будет диалог между Россией и Украиной, я — это моя точка зрения — считаю, что тогда можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти или газа», — сказал Земан.

Он также добавил, что Евросоюз несет большие потери от санкций, при этом Россия от них практически ничего не теряет.