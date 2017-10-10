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Политика
Дело завершенное: президент Чехии предложил РФ компенсировать Украине Крым
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    Дело завершенное: президент Чехии предложил РФ компенсировать Украине Крым

    15:19  10 Октября 2017
    1619

    Дело завершенное: президент Чехии предложил РФ компенсировать Украине Крым

    Страсбург, 10 октября. Президент Чехии Милош Земан в ходе выступления на Парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге, назвал воссоединение Крыма с Россией «завершенным делом» и предложил Киеву решить данный вопрос выплатой компенсации со стороны Москвы.

    Земан напомнил слова бывшего федерального президента Германии Йоахима Гаука, который заявил, что возврат Крыма Украине обернется большой войной в Европе. Президент Чехии отметил, что вопрос воссоединения Крыма с Россией является «завершенным делом», поэтому единственным правильным решением для Киева будет получение компенсации от Москвы.

    «Если будет диалог между Россией и Украиной, я — это моя точка зрения — считаю, что тогда можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти или газа», — сказал Земан.

    Он также добавил, что Евросоюз несет большие потери от санкций, при этом Россия от них практически ничего не теряет.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #украина #крым #чехия #земан
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