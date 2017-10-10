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В Роскомнадзоре объяснили, как контролировать расходы на мобильную связь
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    В Роскомнадзоре объяснили, как контролировать расходы на мобильную связь

    15:48  10 Октября 2017
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    В Роскомнадзоре объяснили, как контролировать расходы на мобильную связь

    Санкт-Петербург, 10 октября. Чтобы предотвратить списание лишних средств за платные информационные подписки от мобильных операторов, абоненту необходимо создать отдельный счет для предоставления данных услуг. Об этом сообщили в отделе надзора в сфере массовых коммуникаций Управления Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу.

    «С целью предотвращения списания денежных средств за контентные услуги (это платные подписки на различную информацию: погода, полезные советы и т.п.) Роскомнадзор рекомендует обратиться к оператору связи с заявлением о создании отдельного лицевого счета для оплаты контентных услуг», — говорится в сообщении.

    В таком случае мобильный оператор будет списывать средства за платный контент только с отдельного счета в пределах той суммы, которая на нем находится. В Роскомнадзоре подчеркнули, что оператор обязан в случае обращения абонента создать отдельный лицевой счет для оплаты контентных услуг, согласно п. 5 ст. 44 закона «О связи».

    Автор: Катерина Михайлиди
    #роскомнадзор #мобильная связь
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