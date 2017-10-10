Телеканал CNN устранил нарушения и продолжит вещание в России

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Москва, 10 октября. Американская телекомпания CNN устранила выявленные Роскомнадзором нарушения.

Глава Роскомнадзорома Александр Жаров рассказал, что документы CNN поступили в ведомство и были изучены специалистами. Установлено, что телеканал устранил нарушения, связанные с неправильными выходными данными, указанными в эфире, передает сообщает «Газета.ру». Как уточнил Жаров, это банальное нарушение, «такое часто случается».

В настоящий момент претензии к CNN сняты, и канал продолжит работать в России. Роскомнадзор будет держать на контроле соответствие деятельности американской компании российскому законодательству.

Напомним, в конце сентября Роскомнадзор уличил телеканал CNN International в нарушении российского законодательства о СМИ и вызвал его представителей для разбирательства. Замглавы ведомства Вадим Субботин заявил, что американский телеканал лишится лицензии в России, если не устранит нарушения до 11 октября.