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Путин проведет в Сочи совещание по криптовалютам — Песков
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    Путин проведет в Сочи совещание по криптовалютам — Песков

    16:00  10 Октября 2017
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    Путин проведет в Сочи совещание по криптовалютам — Песков

    Москва, 10 октября. Президент России Владимир Путин проведет во вторник в Сочи совещание по криптовалютам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

    По словам официального представителя Кремля, Путин проведет 10 октября совещание по биткоинам, передает РИА Новости

    «Планируется», — отметил Песков, отвечая на вопрос о совещании по криптовалютам.

    Путин проведет в Сочи совещание по криптовалютам — Песков

    Напомним, сегодня в Сочи во вторник у российского лидера также запланированы двусторонние встречи с главами Молдавии и Таджикистана. 

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #песков #сочи #криптовалюта #биткоин
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