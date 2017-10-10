Путин проведет в Сочи совещание по криптовалютам — Песков

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Москва, 10 октября. Президент России Владимир Путин проведет во вторник в Сочи совещание по криптовалютам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, Путин проведет 10 октября совещание по биткоинам, передает РИА Новости.

«Планируется», — отметил Песков, отвечая на вопрос о совещании по криптовалютам.

Напомним, сегодня в Сочи во вторник у российского лидера также запланированы двусторонние встречи с главами Молдавии и Таджикистана.