СМИ назвали больным американское общество после бойни в Лас-Вегасе

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Москва, 10 октября. Основатель американского сайта The Intercept Джереми Скейхилл опубликовал на портале колонку, в которой объяснил основные причины трагедии, произошедшей в Лас-Вегасе 1 октября. В этот день 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь по собравшимся на музыкальном фестивале, его жертвами стали десятки людей, сотни получили ранения.

По мнению Скейхилла, страна, в которой допускается возможность покупать оружие в неограниченном количестве, больна. Журналист считает, что американское общество воспринимает оружие как гарант безопасности и неверно трактует вторую поправку к конституции США о праве на хранение оружие. В поправке, подчеркивает журналист, также говорится о необходимости регулировать вооружение населения, но об этом забывают.

Расстрел на концерте в Вегасе не стал поводом взглянуть на вопрос с оружием по-другому, пишет Скейхилл далее. Он подчеркивает, что публичные молитвы и предложения, последовавшие вслед за трагедией, не исправят ситуации. Но ни политики, ни СМИ этого не понимают.

«Проблему видят в чем угодно, кроме оружия и того, как просто его достать», — уверен журналист.

Анализируя освещение массовых убийств в СМИ, Джереми Скейхилл делает выводы о необъективности коллег и американской аудитории, которые в работе и своих взглядах руководствуются расовыми стереотипами. Аудитория интересуется мотивами только белых преступников, тогда как виновность афроамериканцев обычно не ставится под сомнение.

Скейхилл напоминает об освещении истории 12-летнего Тамира Райса. В 2014 году в штате Огайо полицейские открыли огонь по темнокожему ребенку, играющему на детской площадке с оружием, скорее всего игрушечным. Уточнять подробности сотрудники полиции не стали, сразу приступив к действиям. А американские журналисты вслед за шерифом стали называть Райса «бандитом».

Сообщения о Стивене Пэддоке, расстрелявшем неделю назад 58 и ранившим 520 человек, выглядели совсем иначе. Например, одна из публикаций Washington Post сначала называлась так: «Любил азартные игры, кантри, жил спокойной жизнью».

В свою очередь фактическое бездействие власти после случившегося журналисты поощряли.Так, выступление Дональда Трампа с молитвами CNN назвал тем, что американским гражданам «нужно было услышать».

В таком алогичном обсуждении в СМИ и нежелании политиков и журналистов брать на себя ответственность за происходящее, по мнению Джереми Скейхилла, и кроется настоящий источник проблемы.

«Нам не нужны молитвы. Нам не нужна фальшивая сплоченность. Нам нужно увидеть единый знаменатель во всех этих отвратительных актах массового убийства – оружие. Все остальное – лишь наложение пластыря на зияющую, зараженную и смертельную рану в нашем обществе», — заключает он.

Напомним, на 32-м этаже в номере гостиницы, из окна которого Стивен Пэддок открыл стрельбу, было обнаружено большое количество оружия. По расчетам, найденным в номере, расследование установило, что убийство было четко спланировано. Полиция предполагает, что Пэддок, по прекращении стрельбы покончивший с собой, мог страдать от невыявленного психического заболевания.