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Комитет ГД порекомендовал не отменять «день тишины» перед выборами
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    Комитет ГД порекомендовал не отменять «день тишины» перед выборами

    15:19  10 Октября 2017
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    Комитет ГД порекомендовал не отменять «день тишины» перед выборами

    Москва, 10 октября. Представители комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству рекомендовали нижней палате отклонить в первом чтении инициативу ЛДПР об отмене «дня тишины» перед выборами.

    Авторы законопроекта, считают, что запрет на агитацию накануне дня голосования не выполняет своей заявленной функции, сообщает ТАСС. Избиратели могут не только обмениваться друг с другом агитационными брошюрами, но и видеть на улицах размещенные плакаты и билборды. В пример авторы приводят европейские страны, где «дня тишины» не существует. Поэтому предлагалось разрешить проведение в России агитационных мероприятий вплоть до окончания выборов.

    Однако, комитет Государственной думы посчитал, что концепция законопроекта противоречит конституционным нормам и вынес отрицательное заключение. 

    Автор: Алексей Громов
    #госдума #лдпр #законопроект #выборы -2018 #день тишины
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