Москалькова встретит во «Внуково» вывезенных из Мосула российских детей

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Москва, 10 октября. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова планирует 11 октября встретить российских детей, которых вывезли из зоны боевых действий в иракском городе Мосул.

По словам омбудсмена, она занимается возвращением ребят совместно с заместителем председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Зиядом Сабсаби.

«Мы завтра принимаем детей во «Внуково» в Москве», — цитирует слова Москальковой РИА Новости.

Напомним, в сентябре в РФ были доставлены Адлан Дакаев и Хедижа Хусенова, которые около года провели в иракском Мосуле. Согласно предварительным данным, в зонах боевых действий в Сирии и Ираке находятся более 400 российских детей.