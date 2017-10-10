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Политика
Минтранс РФ не получал информации о прибытии делегации минавиации Египта в Москву
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    Минтранс РФ не получал информации о прибытии делегации минавиации Египта в Москву

    14:59  10 Октября 2017
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    Минтранс РФ не получал информации о прибытии делегации минавиации Египта в Москву

    Москва, 10 октября. Министерство транспорта Российской Федерации не получало официальной информации от властей Египта о прибытии делегации для обсуждения вопроса о восстановлении авиасообщения. Об этом сообщила советник министра транспорта РФ Жанна Терехова.

    «Мы не получали никакого официального подтверждения того, что они сюда направляются», — сказала Терехова.

    Ранее египетские СМИ со ссылкой на источник в министерстве гражданской авиации Египта сообщили, что 10 октября в Москву прибудет делегация ведомства для обсуждения вопроса о восстановлении авиасообщения между Россией и Египтом.

    Напомним, авиасообщение между Египтом и Россией было прервано в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета «Когалым-авиа», совершавшего рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. По данным следствия, взрывное устройство в багажный отсек самолета заложили в аэропорту Египта.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #египет #авиасообщение
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