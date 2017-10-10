Эрдоган заговорил о Крыме, чтобы отвлечь внимание от «Турецкого потока» — политолог

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На совместном брифинге с Петром Порошенко президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна поддерживает суверенитет Украины, а потому не признает факт присоединения Крыма к России. В Госдуме РФ прокомментировали данное высказывание.

«Это лишний урок, который показывает, что выстраивать какие-то долгосрочные отношения с Турцией очень тяжело — могут быть повороты во внешнеполитическом курсе при смене власти и даже при одном и том же президенте. Но, в принципе, в вопросе Крыма Турция никогда не была союзником России. Это надо просто учитывать, чтобы не было иллюзий в отношении турецкой политики», — отметил первый зампред парламентского комитета по международным делам Дмитрий Новиков.

Известный политолог Сергей Михеев, впрочем, считает последнее заявление Эрдогана не столько «поворотом» в сторону Киева, сколько данью формальным условностям.

«Ничего другого ожидать от этого визита и не стоило. Это дежурный формат двухсторонних украинско-турецких встреч. Он начал работать еще даже для Майдана. Сейчас подошла очередь провести встречу в Киеве. Отказаться от нее турки не могли, так как это было бы воспринято украинской стороной как недружественный демарш. На таких встречах всегда произносят дежурные фразы. Вот и сейчас, видимо, по большой просьбе самой украинской стороны, Эрдоган сказал пару слов об украинском суверенитете. Это то, что от него ждали, то, что Украина хотела услышать», — заявил Михеев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Отношения между Турцией и Россией всегда были специфичными, продолжает эксперт. Москва и Анкара никогда не были однозначными союзниками. Даже сейчас, когда Турция и Россия сотрудничают в Сирии, а Эрдоган называет себя нашим «другом», отношения между двумя странами полны нюансов. С другой стороны, это вовсе не означает, что Турция ищет союза с Украиной или чего-то подобного.

«Турки никакие не друзья России, но — и это также надо понимать — никакие не друзья Украины. Что мы, что украинцы с нашей большой славянской душой все ждем какой-то искренности и правды. Но ее попросту нет в политике. Эрдоган говорит в одном месте то, что ему выгодно сказать там. В другом месте — то, что хотят услышать там. Может, в чем-то он и прав. В любом случае, все это лишь ритуальные фразы. Эрдоган прекрасно понимает, что от его заявлений реальный статус Крыма никак не изменится», — поясняет Сергей Михеев.

В каком-то смысле заявление Эрдогана по Крыму также было попыткой отвлечь внимание украинской стороны от действительно важных вопросов. Гораздо важнее не то, что было сказано на совместной пресс-конференции Порошенко и президента Турции, а то, что осталось за кадром.