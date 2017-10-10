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Эрдоган заговорил о Крыме, чтобы отвлечь внимание от «Турецкого потока» — политолог
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    Эрдоган заговорил о Крыме, чтобы отвлечь внимание от «Турецкого потока» — политолог

    15:14  10 Октября 2017
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    Михеев: Эрдоган заговорил о Крыме, чтобы отвлечь внимание от «Турецкого потока»

    На совместном брифинге с Петром Порошенко президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна поддерживает суверенитет Украины, а потому не признает факт присоединения Крыма к России. В Госдуме РФ прокомментировали данное высказывание.

    «Это лишний урок, который показывает, что выстраивать какие-то долгосрочные отношения с Турцией очень тяжело — могут быть повороты во внешнеполитическом курсе при смене власти и даже при одном и том же президенте. Но, в принципе, в вопросе Крыма Турция никогда не была союзником России. Это надо просто учитывать, чтобы не было иллюзий в отношении турецкой политики», — отметил первый зампред парламентского комитета по международным делам Дмитрий Новиков.

    Турция не признает факт присоединения Крыма к России

    Известный политолог Сергей Михеев, впрочем, считает последнее заявление Эрдогана не столько «поворотом» в сторону Киева, сколько данью формальным условностям.

    «Ничего другого ожидать от этого визита и не стоило. Это дежурный формат двухсторонних украинско-турецких встреч. Он начал работать еще даже для Майдана. Сейчас подошла очередь провести встречу в Киеве. Отказаться от нее турки не могли, так как это было бы воспринято украинской стороной как недружественный демарш. На таких встречах всегда произносят дежурные фразы. Вот и сейчас, видимо, по большой просьбе самой украинской стороны, Эрдоган сказал пару слов об украинском суверенитете. Это то, что от него ждали, то, что Украина хотела услышать», — заявил Михеев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    Отношения между Турцией и Россией всегда были специфичными, продолжает эксперт. Москва и Анкара никогда не были однозначными союзниками. Даже сейчас, когда Турция и Россия сотрудничают в Сирии, а Эрдоган называет себя нашим «другом», отношения между двумя странами полны нюансов. С другой стороны, это вовсе не означает, что Турция ищет союза с Украиной или чего-то подобного.

    «Турки никакие не друзья России, но — и это также надо понимать — никакие не друзья Украины. Что мы, что украинцы с нашей большой славянской душой все ждем какой-то искренности и правды. Но ее попросту нет в политике. Эрдоган говорит в одном месте то, что ему выгодно сказать там. В другом месте — то, что хотят услышать там. Может, в чем-то он и прав. В любом случае, все это лишь ритуальные фразы. Эрдоган прекрасно понимает, что от его заявлений реальный статус Крыма никак не изменится», — поясняет Сергей Михеев.

    Для Украины очень важно, чтобы Турция не строила «Турецкий поток»

    В каком-то смысле заявление Эрдогана по Крыму также было попыткой отвлечь внимание украинской стороны от действительно важных вопросов. Гораздо важнее не то, что было сказано на совместной пресс-конференции Порошенко и президента Турции, а то, что осталось за кадром.

    «Для Украины очень важно, чтобы Турция не строила «Турецкий поток». Вместе со второй ниткой «Северного потока» российский газопровод, проходящий через Турцию, — большая проблема для Киева. Украина попросту рискует лишиться статуса транзитной державы и своего места в схеме поставки российского газа в Европу. Это проблема должна интересовать Украину гораздо больше, чем Крым. Между тем, об этом на встрече Порошенко и Эрдогана не было сказано ни слова. Турция будет продолжать строить «Турецкий поток», так как для нее это очень выгодно. Для того, чтобы подсластить пилюлю, Эрдоган решил сказать что-то такое, что на ура было бы воспринято в Киеве. Это он и сделал. Эрдоган заговорил о Крыме, чтобы отвлечь внимание от «Турецкого потока», — подводит итог Сергей Михеев.

    Автор: Иван Верихов
    #россия #украина #турция #порошенко #эрдоган #крым #михеев #новиков
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