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Стали известны подробности убийства брата Ким Чен Ына в аэропорту Куала-Лумпура
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    Стали известны подробности убийства брата Ким Чен Ына в аэропорту Куала-Лумпура

    15:29  10 Октября 2017
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    Стали известны подробности убийства брата Ким Чен Ына в аэропорту Куала-Лумпура

    Куала-Лумпур, 10 октября. В ходе слушаний в малайзийском суде полицейский следователь рассказал о ранее неизвестных подробностях убийства Ким Чен Нама, брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, который был умер вскоре после нападения с использованием запрещенного боевого отравляющего вещества VX 13 февраля.

    Как рассказал следователь, исполнитель покушения на Ким Чен Нама, вьетнамская женщина по имени Доан Тхи Хуонг «репетировала» убийство с использованием отравляющего вещества в аэропорту Куала-Лумпура. Как оказалось, на камерах видеонаблюдения аэропорта сохранилась запись того, как Хуонг за два дня до нападения на Ким Чен Нама приблизилась к неизвестному посетителю аэропорта и схватила его за голову, протерев ему лицо каким-то предметом. После этого женщина извинилась, низко склонив голову, и ушла от ошарашенного посетителя, который не стал сообщать о случившемся в полицию.

    Стали известны подробности убийства брата Ким Чен Ына в аэропорту Куала-Лумпура

    Когда через два дня она совершила покушение с использованием VX на брата Ким Чен Ына, «она действовала гораздо более жестко, это куда больше напоминало нападение», рассказал следователь.

    Хуонг и ее предполагаемая напарница, индонезийка Сити Асия, не признали себя виновными, утверждая, что участвовали в неком «телешоу с розыгрышами». Их адвокат также заявил, что невозможно поверить в том, чтобы кто-то добровольно взял в руки жидкий VX — один из самых опасных боевых нервно-паралитических токсинов. 

    В случае, если женщин признают виновными в убийстве, их ждет смертная казнь.

    Автор: Валентин Меликов
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