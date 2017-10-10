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Общество
Около 800 арендаторов потеряли имущество при пожаре на рынке «Синдика»
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    Около 800 арендаторов потеряли имущество при пожаре на рынке «Синдика»

    14:54  10 Октября 2017
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    синОколо 800 арендаторов потеряли имущество при пожаре на рынке «Синдика»

    Москва, 10 октября. Специалисты проводят оценку ущерба, нанесенного пожаром на рынке «Синдика».

    Как стало известно ФАН, по предварительным данным в пожаре на рынке «Синдика» около 800 арендаторов потеряли имущество. Также сообщается, что на пострадавшей от пожара парковке могло находится порядка 1000 автомобилей.

    Напомним, огонь охватил площадь 55 тыс. кв. метров рынка «Синдика» в Москве 8 октября. В результате пожара пострадали три человека, жертв удалось избежать. Во время пожара пострадали припаркованные рядом автомобили.

    Ранее сообщалось, что только 25 владельцев пострадавших при пожаре на рынке «Синдика» машин обратились в полицию.

    Автор: Юлия Кошкина
    #пожар #ущерб #синдика
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