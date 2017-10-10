«Мы только за»: Ляшко ответил Венгрии на обещание пересмотреть ассоциацию Украины с ЕС

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Киев, 10 октября. Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко с возмущением отреагировал на заявления министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, который заявил, что Венгрия будет настаивать на пересмотре соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за принятого Радой закона «Об образовании». По словам Ляшко, подобные заявления от иностранного политика недопустимы, а в пересмотре условий соглашения Украина сама заинтересована.

По словам Ляшко, сделанные в Закарпатье заявления Сийярто «абсолютно недопустимы».

«Никто не имеет права рассказывать нам, какой язык учить, — возмущается главный радикал на своей странице Facebook. — На месте наших властей я просто выдворил его из Украины за такое поведение».

При этом заявлению Сийярто о пересмотре условий ассоциации ЕС — Украина Ляшко напротив, рад, полагая, что это позволит Киеву указать на несправедливые пункты в договоре.

«А что касается Соглашения об ассоциации с ЕС, которое венгры хотят пересмотреть — мы только за, — пишет Ляшко. — Европа дала нам унизительно мизерные квоты для продажи нашей продукции, поэтому мы требуем их увеличить. Кроме того, мы требуем отменить повышение пошлин на нашу металлопродукцию. Это месть Еврокомиссии за то, что мы не хотим продавать наше сырье».

По словам Ляшко, «национальные интересы — превыше всего», и он будет продолжать отстаивать их в ПАСЕ.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе встречи с представителями закарпатских венгров в Ужгороде заявил, что закон «Об образовании» противоречит ряд положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Ранее аналогичные заявления сделал ряд других европейских политиков.