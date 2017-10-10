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Украинский фанат не пережил провала своей сборной в матче с Хорватией
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    Украинский фанат не пережил провала своей сборной в матче с Хорватией

    14:59  10 Октября 2017
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    Украинский фанат не пережил провала своей сборной в матче с Хорватией

    Киев, 10 октября. Во время заключительного футбольного матча отборочного турнира на чемпионат мира-2018 между сборными Украины и Хорватии внезапно скончался украинский фанат.

    По информации украинских СМИ, футбольному болельщику, который присутствовал на матче Украина — Хорватия было всего 40 лет. В настоящее время причины смерти мужчины не уточняются.

    В ходе пресс-конференции по окончании матча главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко выразил соболезнования родным и близким погибшего и предположил, что причиной трагедии мог стать сердечный приступ.

    Украинский фанат не пережил провала своей сборной в матче с Хорватией

    Напомним, в минувший понедельник сборная Украины проиграла хорватам в заключительном матче отборочного турнира к мундиалю-2018. Хорватские футболисты забили в ворота украинцев два безответных гола. 

    Пользователи Сети предположили, что украинские футболисты специально проиграли принципиальный матч Хорватии. 

    Таким образом, Украина заняла третье место в группе I и не сумела квалифицироваться на российский чемпионат мира 2018 года. Наставник украинской команды Шевченко объяснил неудачу низким уровнем чемпионата Украины по футболу и нехваткой конкуренции среди игроков. 

    Автор: Дана Балан
    #футбол #украина #чм-2018 #хорватия #шевченко
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