Украинский фанат не пережил провала своей сборной в матче с Хорватией

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Киев, 10 октября. Во время заключительного футбольного матча отборочного турнира на чемпионат мира-2018 между сборными Украины и Хорватии внезапно скончался украинский фанат.

По информации украинских СМИ, футбольному болельщику, который присутствовал на матче Украина — Хорватия было всего 40 лет. В настоящее время причины смерти мужчины не уточняются.

В ходе пресс-конференции по окончании матча главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко выразил соболезнования родным и близким погибшего и предположил, что причиной трагедии мог стать сердечный приступ.

Напомним, в минувший понедельник сборная Украины проиграла хорватам в заключительном матче отборочного турнира к мундиалю-2018. Хорватские футболисты забили в ворота украинцев два безответных гола.

Пользователи Сети предположили, что украинские футболисты специально проиграли принципиальный матч Хорватии.

Сборная Украины решила бойкотировать ЧМ2018 прямо по ходу второго тайма матча с Хорватией. — Алексей Дурново (@ADYPHOBO) October 9, 2017

Таким образом, Украина заняла третье место в группе I и не сумела квалифицироваться на российский чемпионат мира 2018 года. Наставник украинской команды Шевченко объяснил неудачу низким уровнем чемпионата Украины по футболу и нехваткой конкуренции среди игроков.