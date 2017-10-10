«Шизофренический модуль»: в соцсетях высмеяли украинского двойника БМПТ «Терминатор»

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Киев, 10 октября. В украинской столице открылась XIV оборонно-промышленная выставка «Оружие и безопасность – 2017», где был представлен опытный образец БМП «Страж», который напоминает российскую БМПТ «Терминатор». Пользователи соцсетей удивлены сходством, однако сомневаются в боеспособности украинской разработки.

Житомирский и Киевский бронетанковые заводы, а также ГАХК «Артем» представили на выставке «Оружие и безопасность-2017» в Киеве опытный образец БМП «Страж». Машина создана на базе танка Т-64 с двумя 30-мм автоматическими пушками ЗТМ2, военные эксперты полагают, что по своим возможностям управления огнем и защите украинская разработка уступает российскому «Терминатору».

Пользователи соцсетей жестко раскритиковали украинских инженеров, которые копируют российских коллег, поскольку результат вызывает недоумение.

«Это, случайно, не тот шизофренический модуль, у которого отдельное вертикальное наведение для каждой пушки?», — пишет в ЖЖ пользователь Мечник.

Другие смеются над тем, что основу «Стража» был взят Т-64, разработанный более полувека назад, подчеркивая, что «Укроборонпром» пытался сделать нечто похожее на российский «Терминатор».

«Украинцы даже раньше китайцев копипасту БМПТ выпустили», — отметил Лео.

В соцсетях активно обсуждается и «начинка» танка, где основной упор должен быть сделан на продвинутую оптику, системы внешнего слежения.