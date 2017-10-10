Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Турецкий прокурор ранен в своем офисе в Анталье
#Соцсети
«Шизофренический модуль»: в соцсетях высмеяли украинского двойника БМПТ «Терминатор»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Шизофренический модуль»: в соцсетях высмеяли украинского двойника БМПТ «Терминатор»

    15:05  10 Октября 2017
    401

    «Шизофренический модуль»: в соцсетях высмеяли украинского двойника БМПТ «Терминатор»

    Киев, 10 октября. В украинской столице открылась XIV оборонно-промышленная выставка «Оружие и безопасность – 2017», где был представлен опытный образец БМП «Страж», который напоминает российскую БМПТ «Терминатор». Пользователи соцсетей удивлены сходством, однако сомневаются в боеспособности украинской разработки. 

    Житомирский и Киевский бронетанковые заводы, а также ГАХК «Артем» представили на выставке «Оружие и безопасность-2017» в Киеве опытный образец БМП «Страж». Машина создана на базе танка Т-64 с двумя 30-мм автоматическими пушками ЗТМ2, военные эксперты полагают, что по своим возможностям управления огнем и защите украинская разработка уступает российскому «Терминатору».

    Пользователи соцсетей жестко раскритиковали украинских инженеров, которые копируют российских коллег, поскольку результат вызывает недоумение. 

    «Это, случайно, не тот шизофренический модуль, у которого отдельное вертикальное наведение для каждой пушки?», — пишет в ЖЖ пользователь Мечник. 

    Другие смеются над тем, что основу «Стража» был взят Т-64, разработанный более полувека назад, подчеркивая, что «Укроборонпром» пытался сделать нечто похожее на российский «Терминатор». 

    «Шизофренический модуль»: в соцсетях высмеяли украинского двойника БМПТ «Терминатор»

    «Украинцы даже раньше китайцев копипасту БМПТ выпустили», — отметил Лео. 

    В соцсетях активно обсуждается и «начинка» танка, где основной упор должен быть сделан на продвинутую оптику, системы внешнего слежения. 

    «Я надеюсь за крышками люков на башне под пушками скрывается обзорная оптика и не предполагается под огнём высовывать через них голову для поиска целей, ориентирования на местности и слежения за окружающей обстановкой. Ни тебе «ведра», ни перископов по периметру башни, ни новомодных камер от домофонов, под гордым названием «система технического зрения», — рассуждает Камико.

    Автор: Ирина Селезнева
    #украина
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017 21563

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        5997

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53185

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        92216

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108221
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Власти Крыма ответили на слова Эрдогана о поддержке им суверенитета Украины

        Власти Крыма ответили на слова Эрдогана о поддержке им суверенитета Украины

        9:49   10 Октября 2017
        1473
        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ очистила от ИГ территорию вокруг Дейр эз-Зора

        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ очистила от ИГ территорию вокруг Дейр эз-Зора

        9:01   10 Октября 2017
        926
        Два вооруженных террориста уничтожены в ходе операции силовиков в Дагестане

        Два вооруженных террориста уничтожены в ходе операции силовиков в Дагестане

        8:18   10 Октября 2017
        153
        Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом

        Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом

        5:54   10 Октября 2017
        8388