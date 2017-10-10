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Глава комиссии по борьбе с лженаукой о «целительстве» Чумака: Обман в чистом виде
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    Глава комиссии по борьбе с лженаукой о «целительстве» Чумака: Обман в чистом виде

    15:17  10 Октября 2017
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    Глава комиссии по борьбе с лженаукой о «целительстве» Чумака: Обман в чистом виде

    Знаменитый «целитель» Аллан Чумак скончался в Москве на 83-м году жизни. Он запоминался миллионам россиян, когда в конце 1980-х — начале 90-х годов вел сеансы целительства по телевидению, прямо с экрана «заряжая» воду, кремы, мази и тому подобное. Официальная наука, впрочем, всегда считала деятельность Чумака шарлатанством.

    Вот как вспоминает Аллана Чумака знаменитый российский физик, доктор физико-математических наук, член Российской академии наук, глава комиссии по борьбе с лженаукой РАН Евгений Александров.

    «Я о Чумаке довольно много писал, — отметил Александров в комментарии Федеральному агентству новостей. — Он сделал замечательный вклад в лженауку в том отношении, что он даже фокусов не показывал — он просто говорил, что «заряжает» воду по телевизору. Если другие фокусники просто как-то обманывали людей, то Чумак им просто говорил, что зарядит воду, и эта «заряженная» вода их во всех отношениях облагородит. То есть это был обман в абсолютно чистом виде. Совершенно бессовестным был человеком. Но пользовался большим вниманием маргинальной науки, он в частности в /одном научном институте/ с /коллегами/ творил всякие чудеса экстрасенсорные. В общем позорная страница истории».

    Первым о смерти Аллана Чумака сообщил в Facebook украинский журналист Дмитрий Гордон, который долгие годы дружил с «целителем». Гордон назвал своего почившего друга «выдающимся целителем, писателем, философом и просто замечательным человеком».

    «Мне будет очень его не хватать. Светлая память!» — написал Гордон.

    Информацию о смерти Чумака подтвердила его жена Людмила, не назвав причину смерти. «Ушел из жизни человек — этого достаточно», — заявила она РБК.

    По некоторым данным, Аллан Чумак в последние годы страдал от онкологического заболевания, однако лечился вполне традиционно, не уповая на заряженную воду и собственные целительские способности.

    Аллан Чумак родился в 1935 году в Москве, получил журналистское образование, работал на телевидении, затем неожиданно открыл в себе «дар», почувствовав, что он насыщен некоей энергией. В 1980-е поработал в НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР, а затем, во времена горбачевский перестройки, вернулся на телевидение, где и сделал блестящую карьеру, заряжая воду и кремы, шевеля при этом губами и делая пассы руками.

    В 90-х годах Минздрав ограничил подобное «целительство», в результате чего Чумаку пришлось довольствоваться гораздо более скромными аудиториями, и постепенно его всенародная популярность сошла на нет. При этом некими видами целительства от его имени занимаются и поныне.

    Надо сказать, Чумака помнят многие, кому за 30 — либо воду заряжали их родители, либо бабушки их самих сажали перед телевизором «подлечиться» (то же самое происходило и при телесеансах соперника Чумака — другого «целителя» Анатолия Кашпировкого, который, слава богу, вполне жив).

    Кстати, противостоянию двух «магов», прототипами которых были Чумак и Кашпировкий, был посвящен небесталанный сериал «Чудотворец», который несколько лет назад с успехом прошел по Первому каналу.

    Сейчас всю эту вакханалию, в буквальном смысле обрушившуюся на головы телезрителей на переломе эпох, люди воспринимают с юмором.

    Вот трогательное воспоминание о Чумаке писателя Эдуарда Лимонова.

    «Чумак умер, тот что воду заряжал. Моя мать тоже воду заряжала. Когда я приехал к родителям после 15 лет отсутствия, без звонка, декабрьской ночью 1989-го, на кухне у них стояли трехлитровые банки с заряженной водой. На кухонном столе, на потертой клеенке. Я их тогда высмеял. А они сердились».

    А вот комментарии к записи Гордона о смерти Чумака:

    — Смерть, это плохо, но этот человек был настоящий шарлатан.

    — «Выдающийся целитель» — это сильно! КрЭмы, лосьоны, водичка... И все заряжено...

    — Где-нибудь в бабушкиных буфетах еще хранятся бутылочки с заряженной враньем водой.

    — Склероз-склероз...поди, забыл воду зарядить, а потом и выпить.

    — В детстве, сидя у телевизора, я подражал ему и Кашпировскому, чтобы лечить потом соседей и знакомых.

    — Чумак — социальный проект смутного времени. И все же... Постперестроечный сумбур в умах заполнил харизмой и надеждой людей на лучшее. RIP.

    — Не надо изгаляться над умершим! Информативное поле земли и память кристаллов воды никто не отменял! Небось, все шастаете в церковь за святой водой, когда жизнь за горло сдавит.

    И т.д.

    Официальная наука, впрочем, всегда считала деятельность Чумака шарлатанством

    В настоящее время действует сайт Чумака, где по-прежнему можно «подлечиться» при помощи его сеансов, только не по телевизору, а прямо онлайн — поправить судьбу, избавиться от порчи, вылечить желудок, опорно-двигательный аппарат, мочеполовую систему, и т.д. Также через сайт можно купить «лечебные» фотографии целителя, которые через полгода теряют волшебную силу, и их нужно покупать снова. Также можно за 3500 рублей купить DVD-диск с сеансами Чумака, «лечебной силы» которого хватает аж на год. Но перезаписывать диск нельзя — якобы теряет волшебные свойства.

    Автор: Ирина Петрова
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