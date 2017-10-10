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Около 600 городских объектов построят на территории Москвы к 2020 году
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    Около 600 городских объектов построят на территории Москвы к 2020 году

    14:54  10 Октября 2017
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    Около 600 городских объектов построят на территории Москвы к 2020 году

    Москва, 10 октября. В ближайшие три года на территории российской столицы появятся приблизительно 600 новых социально значимых объектов. Об этом рассказал во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

    Речь идет о реализации адресной инвестиционной программы в 2018-2020 годах. Как передает издание РИАМО, городские власти планируют потратить на строительство жилья и социальной инфраструктуры 478,5 миллиарда рублей.

    Непосредственно переселение людей (в рамках программы реновации) стартует уже в 2017 году.

    «К концу года начнется переселение, порядка миллиона квадратных метров жилой недвижимости будет предусмотрено под программу реновации», — цитирует слова Хуснуллина «Вечерняя Москва».

    Напомним, ранее стало известно о том, что около 36 тысяч москвичей переселят по программе реновации до конца 2019 года.

    Автор: Алексей Громов
    #москва #стройка
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