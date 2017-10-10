Около 600 городских объектов построят на территории Москвы к 2020 году

В Избранное

Москва, 10 октября. В ближайшие три года на территории российской столицы появятся приблизительно 600 новых социально значимых объектов. Об этом рассказал во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Речь идет о реализации адресной инвестиционной программы в 2018-2020 годах. Как передает издание РИАМО, городские власти планируют потратить на строительство жилья и социальной инфраструктуры 478,5 миллиарда рублей.

Непосредственно переселение людей (в рамках программы реновации) стартует уже в 2017 году.

«К концу года начнется переселение, порядка миллиона квадратных метров жилой недвижимости будет предусмотрено под программу реновации», — цитирует слова Хуснуллина «Вечерняя Москва».

Напомним, ранее стало известно о том, что около 36 тысяч москвичей переселят по программе реновации до конца 2019 года.