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Два рейсовых автобуса столкнулись в Сочи, есть пострадавшие
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    Два рейсовых автобуса столкнулись в Сочи, есть пострадавшие

    14:39  10 Октября 2017
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    Два рейсовых автобуса столкнулись в Сочи, есть пострадавшие

    Сочи, 10 октября. В Сочи произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух рейсовых пассажирских автобусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

    По данным источника, в результате столкновения двух рейсовых автобусов пострадали восемь пассажиров, шестеро из них были госпитализированы. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит выяснить все обстоятельства данного инцидента.

    Напомним, в ночь на 6 октября в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде близ станции «Покров» столкнулись автобус с казахстанскими номерами и поезд сообщением «Санкт-Петербург — Нижний Новгород». По данным МИД Казахстана, в автобусе ехали 55 граждан Узбекистана и два казахских водителя. В результате аварии погибли 17 человек, передает URA.RU.

    Автор: Алексей Громов
    #дтп #сочи #автобус
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