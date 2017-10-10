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Происшествия
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Источник: ошибка дежурного на переезде под Владимиром могла привести к столкновению поезда и автобуса
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    Источник: ошибка дежурного на переезде под Владимиром могла привести к столкновению поезда и автобуса

    15:10  10 Октября 2017
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    Источник: ошибка дежурного на переезде под Владимиром могла привести к столкновению поезда и автобуса

    Владимир, 10 октября. К столкновению пассажирского поезда и автобуса у станции Покров во Владимирской области могла привести ошибка дежурного на переезде. 

    «По предварительным данным, сама автоматика на переезде сработала хорошо, однако дежурный вовремя не дал сигнал о заглохшем на путях автобусе», — сообщил источник ФАН.

    По его данным, когда автобус въезжал на пути, зеленый сигнал семафора горел еще в течение двух минут. «Потом за минуту до приближения поезда включился красный сигнал, как и положено по автоматике, тут уже должен был принимать решение дежурный», — пояснил собеседник ФАН, уточнив, что сотрудник должен был дать команду срочно покинуть пути, а «не толкать автобус».

    Напомним, по последним данным, жертвами ДТП стали 19 человек.

    Автор: Алексей Громов
    #дтп #автобус #поезд #владимирская область
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