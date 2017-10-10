Курды в Ираке заявили, что не уйдут из освобожденных от ИГ территорий

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Эрбиль, 10 октября. Командование курдского ополчения сообщило, что силы пешмерга останутся на спорных территориях вопреки угрозам Багдада.

Заместитель начальник Генерального штаба министерства пешмерга Караман Шейх Камаль заявил, что любые вооруженные силы, включая правительственные войска Ирака, должны иметь предварительное согласие курдского ополчения перед проникновением на территории Курдистана.

Военачальник отметил, что после бегства армии Ирака именно курды освободили данные районы от боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России). Отныне Эрбиль не намерен терять контроль над данными территориями и курды готовы применить силу для ее защиты.

Ранее командование шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» заявило, что может использовать против курдов военную силу, если они не покинут провинцию Киркук, наиболее богатую нефтяными месторождениями.

1 Организация запрещена на территории РФ.