Ляшко потребовал закрыть главе МИД Венгрии въезд на Украину
Киев, 10 октября. Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко потребовал, чтобы министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто был закрыт въезд на Украину — по мнению радикала, венгерский политик своей критикой сознательно пытается дискредитировать Украину, а возражения венгра против принятого на Украине закона «Об образовании» являются попыткой манипулировать Киевом.
«Он делает заявления в Закарпатье, за которые его вообще выдворить надо с территории Украины и больше никогда не пускать, — заявил Ляшко. — Чистой воды манипуляции и политическая атака, для того чтобы дискредитировать Украину».
Ляшко подчеркнул, что считает, что каждый житель Украины должен знать украинский язык.
Напомним, руководство Венгрии и Румынии, наряду с Россией, резко отрицательно отозвались о принятом на Украине законе «Об образовании», который ограничивает права национальных меньшинств на использование родного языка — по новому закону, школьники из таких крупных национальных меньшинств на Украине, как русские, венгры, гагаузы, молдаване и румыне имеют право учиться на своих национальных языках только в начальной школе, а после должны в обязательном порядке обучаться на украинском.
В связи с этим глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия намерена выступить с предложением пересмотреть ассоциацию ЕС и Украины.