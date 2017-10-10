Ляшко потребовал закрыть главе МИД Венгрии въезд на Украину

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Киев, 10 октября. Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко потребовал, чтобы министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто был закрыт въезд на Украину — по мнению радикала, венгерский политик своей критикой сознательно пытается дискредитировать Украину, а возражения венгра против принятого на Украине закона «Об образовании» являются попыткой манипулировать Киевом.

«Он делает заявления в Закарпатье, за которые его вообще выдворить надо с территории Украины и больше никогда не пускать, — заявил Ляшко. — Чистой воды манипуляции и политическая атака, для того чтобы дискредитировать Украину».

Ляшко подчеркнул, что считает, что каждый житель Украины должен знать украинский язык.

Напомним, руководство Венгрии и Румынии, наряду с Россией, резко отрицательно отозвались о принятом на Украине законе «Об образовании», который ограничивает права национальных меньшинств на использование родного языка — по новому закону, школьники из таких крупных национальных меньшинств на Украине, как русские, венгры, гагаузы, молдаване и румыне имеют право учиться на своих национальных языках только в начальной школе, а после должны в обязательном порядке обучаться на украинском.

В связи с этим глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия намерена выступить с предложением пересмотреть ассоциацию ЕС и Украины.