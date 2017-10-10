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Ракетно-артиллерийский комплекс «Палаш»
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    Ракетно-артиллерийский комплекс «Палаш»

    14:55  10 Октября 2017
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    «Палаш» — это корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (экспортное наименование «Пальма»). Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Комплекс предназначается для защиты корабля от вражеских ракет и авиации потенциального противника. Несмотря на то, что «Палаш» был создан еще в начале 90-х годов, к настоящему времени он еще не получил широкого распространения. Военно-морской флот РФ располагает лишь несколькими комплексами этой модели. Так, например, один из них был установлен на ракетный катер Р-60 Черноморского флота. Нужно заметить, что постройка новых фрегатов проекта 22350 даст возможность серьезно увеличить количество используемых комплексов этой модели.

    Зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Палаш» создает сплошную зону противовоздушной обороны судна на дальности до 10 километров. В состав ЗРАК «Палаш» входят два артиллерийских орудия, а также набор управляемых ракет. Такое вооружение дает возможность организовать эшелонированную зону поражения, повышая вероятность успешного уничтожения цели. То есть вражеский объект, который все-таки смог прорваться через зону ответственности ракет, будет уничтожен орудиями артиллерии.

    «Палаш» объединяет в себе несколько различных систем. Это позволяет установить его на любое судно с водоизмещением более 500 тонн.

    Ракетно-артиллерийский комплекс «Палаш» может использовать два зенитных автомата АО-18КД для уничтожения целей на дальности до 4 тысяч метров и на высоте до 3 тысяч метров. Темп стрельбы шестиствольных орудий калибра 30 миллиметров — до 5 тысяч выстрелов в минуту. Зенитные орудия комплекса используют снаряды двух типов: осколочно-фугасные и бронебойные. В магазинах боевого модуля находится до 1500 снарядов.

    Зона поражения: ракетно-артиллерийский комплекс «Палаш»

    Для поиска и сопровождения целей ракетно-артиллерийский комплекс может использовать внешнее указание с корабельных радиолокационных систем. Кроме того, «Палаш» имеет собственную оптико-электронную станцию управления «Шар», которая располагается на верхней поверхности боевого модуля. Под сферическим кожухом находится тепловизионная и телевизионная аппаратура, антенна, лазер наведения ракеты и лазерный дальномер.

    Планируется, что на смену ракетно-артиллерийскому комплексу «Палаш» придет «Панцирь-М», который основан на сухопутном комплексе «Панцирь-С1».

    Автор: Илья Муромский
    #россия #армия #флот
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