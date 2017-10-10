Прилепин заявил, что знает поименно убийц Гиви и Моторолы

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Донецк, 10 октября. Писатель и заместитель командира разведывательно-штурмового батальона Вооруженных сил Донецкой народной республики Захар Прилепин заявил, что знает поименно исполнителей убийства Арсения Павлова с позывным Моторола и Михаила Толстых с позывным Гиви.

По его словам, убийство Гиви и Моторолы было совершено украинскими диверсантами, которые находились непосредственно в Донецке.

«Несмотря на всякую трепотню с украинской стороны, я прекрасно знаю — даже поименно — кто убил Моторолу, кто убил Гиви. Это сделала та сторона, Киев. В убийствах участвовали диверсанты, находившиеся непосредственно в Донецке» — сказал Прилепин в комментарии РИА Новости.

Он также добавил, что в одном из этих преступлений принимала участие женщина. К настоящему моменту все исполнители убийства установлены, а часть из них понесла наказание. Прилепин не стал раскрывать всех подробностей, отметив, что детали станут известны, когда все участники этих преступлений будут наказаны.

Напомним, командир подразделения «Спарта» Арсен Павлов был убит 16 октября 2016 года в лифте собственного дома в Донецке, где сработало дистанционное взрывное устройство. Командир батальона «Сомали» Михаил Толстых был убит 8 февраля 2017 года при взрыве в своем кабинете в Макеевке.