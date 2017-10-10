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Прилепин заявил, что знает поименно убийц Гиви и Моторолы
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    Прилепин заявил, что знает поименно убийц Гиви и Моторолы

    14:27  10 Октября 2017
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    Прилепин заявил, что знает поименно убийц Гиви и Моторолы

    Донецк, 10 октября. Писатель и заместитель командира разведывательно-штурмового батальона Вооруженных сил Донецкой народной республики Захар Прилепин заявил, что знает поименно исполнителей убийства Арсения Павлова с позывным Моторола и Михаила Толстых с позывным Гиви.

    По его словам, убийство Гиви и Моторолы было совершено украинскими диверсантами, которые находились непосредственно в Донецке.

    «Несмотря на всякую трепотню с украинской стороны, я прекрасно знаю — даже поименно — кто убил Моторолу, кто убил Гиви. Это сделала та сторона, Киев. В убийствах участвовали диверсанты, находившиеся непосредственно в Донецке» — сказал Прилепин в комментарии РИА Новости.

    Он также добавил, что в одном из этих преступлений принимала участие женщина. К настоящему моменту все исполнители убийства установлены, а часть из них понесла наказание. Прилепин не стал раскрывать всех подробностей, отметив, что детали станут известны, когда все участники этих преступлений будут наказаны.

    Прилепин заявил, что знает поименно убийц Гиви и Моторолы

    Напомним, командир подразделения «Спарта» Арсен Павлов был убит 16 октября 2016 года в лифте собственного дома в Донецке, где сработало дистанционное взрывное устройство. Командир батальона «Сомали» Михаил Толстых был убит 8 февраля 2017 года при взрыве в своем кабинете в Макеевке.

    Автор: Алексей Громов
    #моторола #гиви #павлов #толстых #прилепин
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