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Происшествия
Взрыв газа разрушил жилой дом в Пермском крае, погибла женщина
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    Взрыв газа разрушил жилой дом в Пермском крае, погибла женщина

    14:27  10 Октября 2017
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    Взрыв газа разрушил жилой дом в Пермском крае, погибла женщина

    Пермь, 10 октября. Взрыв газа разрушил жилой дом в Пермском крае, жертвой ЧП стала 40-летняя местная жительница, еще три человека ранены.

    Трагедия произошла в селе Плишкари Еловского района около 15.00. Источник РИА Новости в краевом ГУ МЧС уточнил, что детей среди пострадавших нет. Личность погибшей женщины в данный момент устанавливается.

    По его данным, дом получил серьезные повреждения: ударная волна разрушила центральную часть наружной стены и обвалила часть кровли.

    В конце сентября взрыв бытового газа произошел в городе Красновишерске Пермского края. К счастью, обошлось без погибших, травмы, по данным «Ура.ру», получил один человек.

    Автор: Алексей Громов
    #взрыв #пермский край #газ #дом
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