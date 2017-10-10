Взрыв газа разрушил жилой дом в Пермском крае, погибла женщина

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Пермь, 10 октября. Взрыв газа разрушил жилой дом в Пермском крае, жертвой ЧП стала 40-летняя местная жительница, еще три человека ранены.

Трагедия произошла в селе Плишкари Еловского района около 15.00. Источник РИА Новости в краевом ГУ МЧС уточнил, что детей среди пострадавших нет. Личность погибшей женщины в данный момент устанавливается.

По его данным, дом получил серьезные повреждения: ударная волна разрушила центральную часть наружной стены и обвалила часть кровли.

В конце сентября взрыв бытового газа произошел в городе Красновишерске Пермского края. К счастью, обошлось без погибших, травмы, по данным «Ура.ру», получил один человек.