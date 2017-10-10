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Женщина продавала рыбу с кишечной палочкой в Архангельске
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    Женщина продавала рыбу с кишечной палочкой в Архангельске

    14:20  10 Октября 2017
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    Женщина продавала рыбу с кишечной палочкой в Архангельске

    Архангельск, 10 октября. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Архангельска, которая подозревается в продаже опасной для здоровья рыбы.

    По информации пресс-службы ведомства, 41-летняя женщина 20 сентября на улице Воскресенской продавала рыбу с кишечной палочкой. Следственный комитет в Архангельской области возбудил уголовное дело поданному факту.

    Исследования показали, что продаваемая продукция не соответствует санитарным нормам: в рыбе содержались бактерии группы кишечной палочки. На сегодняшний день следствие проводит проверку по данному факту и выясняет все обстоятельства преступления.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #архангельск
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