Женщина продавала рыбу с кишечной палочкой в Архангельске

В Избранное

Архангельск, 10 октября. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Архангельска, которая подозревается в продаже опасной для здоровья рыбы.

По информации пресс-службы ведомства, 41-летняя женщина 20 сентября на улице Воскресенской продавала рыбу с кишечной палочкой. Следственный комитет в Архангельской области возбудил уголовное дело поданному факту.

Исследования показали, что продаваемая продукция не соответствует санитарным нормам: в рыбе содержались бактерии группы кишечной палочки. На сегодняшний день следствие проводит проверку по данному факту и выясняет все обстоятельства преступления.