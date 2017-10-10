Дамаск рассчитывает на помощь РФ в восстановлении экономики Сирии

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Сочи, 10 октября. Дамаск рассчитывает, что Россия поможет в восстановлении экономики Сирии. Об этом в ходе заседания Российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству заявил глава МИД САР Валид Муаллем.

Министр поблагодарил Россию за помощь в борьбе с терроризмом и отметил важность начала новой борьбы — за восстановление экономики страны. По его словам, Москве и Дамаску по линии российско-сирийской комиссии удалось создать фундамент для стратегического сотрудничества.